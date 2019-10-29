جديد إعصار "كيار": اضطراب ومدّ بحري شرق الدولة حتى الخميس

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري "كيار" من الدرجة الثالثة، يتحرك في وسط بحر العرب، ليصبح موقعه عند خط عرض 19.4 درجة شمالاً وخط طول 63.4 درجة شرقاً بسرعة 6 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 200 - 210 كم/س وتصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك جنوب غرب باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ170 - 140 كم/س.

وذكر أن التأثير المتوقع في الدولة، يتمثل في اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة ‪من الثلاثاء إلى الخميس‬، كما يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.