250 ألف مستفيد من مبادرة خصم مخالفات الرادار في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كشف قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، عن ضبط 448 ألفاً و500 مخالفة تجاوز السرعة القانونية (الرادار)، في شوارع وطرقات رأس الخيمة، منذ مطلع عام 2016 وحتى 28 من الشهر الجاري، تم سدادها من قبل مرتكبيها بعد استفادتهم من نظام الخصومات المعمول به في الإمارة، حيث بلغ عدد المستفيدين 250 ألف .

وأضاف أن نظام دفع مخالفات "الرادار"، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في عام 2016، المتمثل في حصول المتعامل أو مرتكب المخالفة على خصم بنسبة 50% في حال سداده المخالفة خلال 50 يوماً اعتباراً من تاريخ ارتكابها، والحصول على خصم بنسبة 30% في حال دفع المخالفة بعد مرور 51 يوماً ولغاية 80 يوماً من تاريخ ارتكابها، ودفع قيمتها كاملة بعد مرور 81 يوماً من ارتكاب المخالفة، أسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المادي عن كاهل السائقين وأصحاب السيارات من خلال استفادتهم من هذا النظام.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذا النظام حقق نجاحات ملحوظة منذ تدشينه، حسب توجهات الحكومة، بما يحقق ويعزز من جودة حياة المواطن والمقيم، انعكست من خلال تشجيع المخالفين على سرعة سداد قيمة مخالفات تجاوز السرعات القانونية التي ارتكبوها، وهو ما انعكس بدوره على خفض أعداد السيارات والمركبات غير المجددة في الإمارة، خصوصاً أن تراكم قيمة المخالفات في السابق كان يشكل عائقاً أمام أصحاب المركبات لتجديد تراخيصها، داعياً الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذا النظام الذي تتفرد به إمارة رأس الخيمة على مستوى الدولة.

وأهاب بجمهور السائقين ومستخدمي الطرق التقيد والالتزام التام بالأنظمة والقوانين المرورية، وبالسرعات القانونية المحددة في الشوارع، للإسهام في تحقيق الأمن والسلامة في الطرقات، والحد من وقوع الحوادث المرورية التي تعتبر السرعات الزائدة أبرز مسبباتها وخفض أعداد الوفيات والمصابين الناجمة عنها.