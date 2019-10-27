المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصوات

شكا سكان في منطقة الجرف بعجمان، جراء معاناتهم الأصوات المزعجة التي تصدر من السيارات، خلال فترات متأخرة من الليل، مع تعمد بعض السائقين إصدار تلك الأصوات، التي ينتج بعضها عن تعديلات بالسيارات.

ابتكار

ابتكر مركز عجمان سيتي سنتر فكرة جديدة، هي عبارة عن استحداث شاحن متنقل للهاتف، يستطيع الزائر الاستفادة به، مقابل ترك بطاقة الهوية الإماراتية.

عرض

قدمت شركة اتصالات لأحد القراء عرضاً جديداً، هو الاستفادة بخط جديد بنظام الفاتورة الشهرية برقم مميز، مع الحصول على خصم بقيمة 50% على قيمة فاتورته في أول ثلاثة أشهر، تحت مسمى هدية من شركة اتصالات للعملاء المميزين.

إقامة

أطلقت دائرة الإقامة وشؤون الأجانب، في دبي، خدمة تجديد أو إلغاء إقامة الزوجة والأطفال عبر تطبيق دبي الآن.

مراقبة

دعا متسوقون الهيئات الرقابية في دبي والشارقة، لمراقبة المجمعات الاستهلاكية، حيث إن بعضها تعرض خضاراً وفاكهة تعاني الذبول، ولا تصلح للاستهلاك، في حين يزعم الباعة في تلك الأقسام أن الظروف المناخية هي سبب ذبولها، وليس قدمها.

تجاوز

دعا سائقون إدارة المرور في الشارقة إلى مراقبة تجاوزات بعض السائقين أمام مركز التخفيضات على شارع الاتحاد، ما يعطل انسيابية السير، ويزيد احتمالات وقوع حوادث.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com