«فيرست غلوبال»: نسخة دبي.. الأفضل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المخترع وخبير التكنولوجيا ورائد الأعمال، دين كامين، البالغ 68 عاماً، أن النسخة التي تستضيفها دبي حالياً من بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال»، هي الأفضل.

وقال: «هذه المرة الثانية فقط التي يقام فيها هذا الحدث في مدينة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وقد وعدت دبي باستضافة أفضل نسخة لهذه البطولة وأوفت بالوعد».

وأضاف أن «دبي هي الوجهة التي تستضيف الفعاليات التكنولوجية المرموقة وتحتضن جهود تطوير التقنيات الناشئة، وإذ تتمتع بموقع استراتيجي وسط العالم، فثمة طموح كبير لتحويلها إلى مركز عالمي للابتكار».

وجاء تأسيس «فيرست غلوبال» عام 1989، انطلاقاً من رغبة كامين بمنح الشباب الأدوات والتحفيز اللازمين لفتح آفاق الوظائف المستقبلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشكّلت الحلول التكنولوجية التي ابتكرها كامين، العمود الفقري في تشغيل جميع آلات غسيل الكلى، و80% من مضخات الأنسولين في العالم. وشهدت النسخة الحالية للبطولة التي تنظم في «فستيفال أرينا» تحت إشراف مؤسسة دبي للمستقبل، زيادة بنسبة 42% في عدد المشاركين مقارنة بالدورة السابقة.