المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مراقبة

طالب ولي أمر بمراقبة مشرفات الحافلات المدرسية وتأهيلهن للإشراف على الطلبة أثناء رحلة الذهاب والعودة من المدرسة، إذ يتعرض أبناؤه الثلاثة للضرب بشكل يومي من طالبة بمرحلة دراسية أكبر منهم، دون أن تقوم المشرفة بأي دور حازم ينهي الموقف.

احتيال

فوجئ مقيم برسالة على هاتفه تبلغه بأن عليه تحديث بيانات بطاقاته المصرفية، ومعاودة الاتصال بهاتف المرسل، مبيناً أنه أدرك سريعا أنها عملية نصب، محذراً من التجاوب مع مثل هذه الرسائل.

«سكوتر»

اقترح سائقون التوسع في إنشاء مسارات خاصة بالدراجات الهوائية والـ«سكوتر» الإلكتروني، إذ تتسبب في إرباك سائقي المركبات على الطرق، وتزيد من وقوع الحوادث المرورية، فضلاً عن ضرورة توعية قائدي هذه الدراجات بالقيادة الآمنة.

كلاب

شكا سكان منطقة السلمة في أم القيوين وجود عدد من الكلاب الضالة في الشوارع، خصوصاً عند المدارس، ما يهدد المارة، خصوصاً الطلبة، بالتعرض للأذي جراء اقتراب هذه الكلاب منهم، مناشدين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة أبنائهم والمارة في شوارع المنطقة.

السنع

أشاد مواطن بمادة السنع التي تعتزم وزارة التربية والتعليم إدخالها ضمن المناهج المقررة على الطلبة، موضحاً أن المادة تعلم الطلبة العادات والتقاليد الإماراتية التي كادت تختفي، ويجهلها كثير من أبناء الأجيال الجديدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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