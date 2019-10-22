حاكم الشارقة يوجّه "كهرباء الشارقة" بإنارة منطقتي الحراي "1" و"2" في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتنفيذ مشروع إنارة منطقتي الحراي (1) و(2) بمدينة خورفكان، وبدأت الهيئة على الفور تنفيذ المشروع وتركيب 280 عموداً لإنارة المنطقة، باستخدام مصابيح وكشافات وفق أفضل المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تمديد كايبلات بطول 10 آلاف متر، وتركيب عدد ستة صناديق إنارة 100 أمبير.

وثمّن رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على توصيل الخدمات لكل المناطق في إمارة الشارقة، والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة مستمرة في تنفيذ كل مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في كل المناطق، سواء في مشروعات الإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من إضافة محول في محطة الزبارة 33 ك.ف، ومحول في محطة اليرموك 33 ك.ف لتقوية الشبكة، كما يجري حالياً تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف، وتم الانتهاء المبدئي من توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، التي سيتم افتتاحها قريباً، كما تم إنجاز خزان استراتيجي للمياه في منطقة حقل الوريعة بسعة مليون و351 ألف غالون يومياً. وكذك تم إنجاز خزانين استراتيجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوة وشيص لتوليد الكهرباء. والهيئة تعمل حالياً في مشروع مد خط مياه من خورفكان الى شيص، مع كل متعلقاته الفنية من أنابيب عالية الكفاءة ومحطات ضخ وخزانات مياه، كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة مليونَي غالون يومياً في منطقتَي اللؤلؤية والقادسية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات إنارة ذات جدوى اقتصادية وتحافظ على البيئة، وتتضمن استراتيجية مشروعات الإنارة استبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة، في عدد من مناطق إمارة الشارقة، لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في كل المناطق، تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة، وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية من خلال مشروعات ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى في تبني العديد من المبادرات المتميزة، في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشروعات والخدمات التي تقدمها.

وأكد أن الهيئة تعمل على سرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو باتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإنارة المناطق المختلفة في إمارة الشارقة، وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجة مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الانارة في مختلف المناطق، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع، من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة، بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كل مناطقها، إضافة إلى تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع بالشارقة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي في خورفكان، الدكتور راشد خميس عبيد، أن مشروعات الإنارة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مناطق مدينة خورفكان المختلفة، تحقق السعادة وتوفر الأمن والسلامة لسكان المدينة، ورفع أسمى آيات الشكر الى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمات سموه المختلفة، وأياديه البيضاء التي تشمل كل المواطنين والمقيمين

ومن جانبه، أكد مدير إدارة خورفكان، المهندس أحمد الملا، أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة خورفكان تتم وفق خطة استراتيجية متكاملة وجدول زمني محدد، وفقاً لدراسات مستفيضة لكل المناطق واحتياجاتها، ويجري العمل حالياً في مشروع إنارة الطرق الداخلية بمنطقة الحراي (1) و(2 )، وهما منطقتان سكنيتان جديدتان يقطنهما المواطنون، وتم عمل الدراسة اللازمة لإنارة المنطقتين، وتبين أنهما تحتاجان إلى عدد 280 عموداً، بارتفاع ثمانية أمتار، وعدد 280 قاعدة (0.6 x 0.6 x 1.2 ) متر. وعدد 280 فانوس (LED) وكوابل ألومنيوم (x 4C 25 mm ) 10 آلاف متر، وعدد ستة صناديق إنارة 100 أمبير، وسيتم الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال فترة زمنية قصيرة، لتحقيق الاستفادة للسكان وتوفير الأمن والسلامه لسكان المنطقة.