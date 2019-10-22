4 أنظمة لتملّك الأجانب عقارات في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

تُواصل حكومة أبوظبي دعمها لسوق العقارات من خلال تنفيذ مجموعة من القوانين، مثل القانون رقم (19) لعام 2005 بشأن الملكية العقارية، الذي فتح الباب أمام الوافدين لتملّك العقارات على شكل شقق دون الأرض.

ويقدم موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، عبر رحلة شراء منزل، مجموعة من الإرشادات التي تساعدك في العثور على البيت المثالي الذي تريد شراءه في أبوظبي، من خلال البحث عن العقارات المعتمدة، والحصول على التمويل اللازم، وتوثيق ملكية المنزل، وأخيراً الحصول على جميع خدمات المرافق التي قد تحتاج إليها.

وذكر الموقع أن حكومة أبوظبي تُقدم أربعة أنظمة رئيسة تُتيح للأجانب تمَلُّك العقارات في أبوظبي:

أولاً: نظام الملكية

سندات تمَلُّك محددة للأجانب، تتضمن تملّك الوحدات السكنية دون الأراضي لمدة تبلغ نحو 99 سنة، وتمنحهم حق التصرف الكامل في الشقق والفيلات التي يشترونها من دون الأرض.

ثانياً: نظام المُساطحة

يمكن للأجانب تملّك الوحدات السكنية داخل مناطق استثمارية معينة، بموجب عقود "مساطحة" لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة، وتمكّن من البناء على أرض غير مستغلة. وتُخول عقود المُساطحة صاحبها الاستمتاع باستخدام العقار وبنائه أو تغييره خلال مدة محددة من السنوات.

ثالثاً: نظام الانتفاع

يمكن للأجانب تملّك الوحدات السكنية داخل مناطق استثمارية معينة، بموجب عقود “حق الانتفاع” لمدة 99 سنة. ويُخول عقد الانتفاع صاحبه الحق في الاستمتاع باستخدام العقار ومرافقه دون القدرة على تغييره.

رابعاً: نظام الإيجار الطويل الأمد

حق إيجار الوحدات لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة.

ويساعد الموقع الباحثين على التعرف إلى مناطق التملّك، حيث توجد في أبوظبي تسع مناطق يُسمح فيها للأجانب بتملّك العقارات، تتمثل في: جزيرة ياس والسعديات والريم والمارية واللولو، إضافة إلى شاطئ الراحة وسيح السديرة والريف ومدينة مصدر.

وتبقى أكثر هذه المناطق شعبية بين الأجانب، جزيرة السعديات وجزيرة الريم وشاطئ الراحة.

جزيرة السعديات

تتألف الجزيرة من ست مناطق يتصف كل منها بطابع وسمات فريدة تميزها عن المناطق الأخرى، وسط بيئة طبيعية نادرة؛ ومن أهم هذه المناطق منطقة السعديات الثقافية، التي تحتضن متحف الشيخ زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وغيرها.

جزيرة الريم

تمثل جزيرة الريم مدينة متكاملة عالمية المستوى، تضم العديد من المعالم السياحية، كالفنادق والمراسي والمطاعم والحدائق العامة، ومراكز الترفيه والمعارض الفنية، وغيرها.

شاطئ الراحة

يتكوّن من 11 منطقة، تمتلك كل منها مزايا خاصة تميزها عن غيرها من المناطق المجاورة. ويوفر شاطئ الراحة العديد من الفنادق والمراسي والحدائق العامة والمتنزهات، ويمثل البوابة الجديدة لأبوظبي، حيث يقع على الطريق الرئيس الذي يربط بين أبوظبي ودبي.

وينصح موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الأفراد، قبل شراء أي عقار لم يتم تشييده بعد، بالتأكد من أن مطور المشروع مُسجل في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

كما يُنصح كذلك بالتأكد من أن اتفاقية الشراء تتضمن تاريخ التسليم والتعويض الممنوح إذا لم يكتمل المشروع بحلول التاريخ المحدد.

وفي حال شراء عقار لإعادة البيع، يجب تجنب دفع أي جزء من المبلغ المتفق عليه للشراء دون الحصول على اتفاقية بيع أو أي شكل آخر من العقود.

وذكر الموقع أنه قد تنشأ بعض المنازعات العقارية بين المطورين والمستثمرين، مثل إخلال المطورين بالتزاماتهم في إتمام المشروعات في الوقت المحدد، لذا في حال وجود أي نزاعات يُنصح بالاستفسار عن حالة المشروع من بلدية أبوظبي، والاتصال بمطور المشروع للحصول على بيان بحالة المشروع والوقت المقدر لإتمامه، والتأكد من دفع كل المبالغ المستحقة للمطور حتى تاريخ رفع الدعوى لدى محاكم أبوظبي.

تحديث قانون الملكية

صدر في أبريل الماضي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.

ونصّ القانون على استبدال نصَّي المادتين (3) و(4) من القانون رقم 19 لسنة 2005، حيث تنص المادة (3) الجديدة على ما يلي: يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية: «المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، إضافة إلى شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%، فضلاً عن كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي».

كما نصت المادة (3) على أنه «لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات».

وتنص المادة (4) الجديدة على أن «لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة، لمدة تزيد على 10 سنوات، وبغير إذن من المالك، التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك».