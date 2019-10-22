المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حافلات

شكا ركاب حافلات تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقف عمل أجهزة التكييف في العديد من الاستراحات المخصصة لانتظار الحافلات، ما يسبب متاعب لهم، خصوصاً في أوقات الظهيرة.

لافتة

ثمّن ركاب لمترو دبي وضع لافتة أمام المصاعد تدعو لإعطاء الأولوية لخروج ودخول فئات كبار السن وأصحاب الهمم والنساء والأطفال.

«اتصالات»

شكا متعاملون مع شركة اتصالات، كثرة تلقيهم اتصالات من موظفين يحاولون إقناعهم بالاشتراك في شرائح باقات أغلى ثمناً، رغم إبلاغهم بأنهم ليسوا في حاجة لذلك.

صالون

اشتكت مواطنة على صالون تجميل نسائي في إمارة الفجيرة، إذ تعرضت لالتهاب شديد في حاجبيها، بعد أن أقنعتها الكوافيرة بأن الحناء ستضفي منظراً أجمل عليها، ما أدى إلى تشوه المنطقة المحيطة بالحاجب، إذ تطلّب علاجها فترة طويلة.

تسوّل

اشتكى متسوقون زيادة عدد المتسولين في سوق الخضراوات بالفجيرة، وألاعيبهم لاستعطاف الناس مثل عدم القدرة على العلاج، أو عدم استطاعتهم العودة إلى بلدانهم بسبب الفقر، مشيرين إلى أنه لابد من معاقبتهم لتشويههم المنظر الحضاري للإمارة.

سكن

يرى سكان منطقة الرغيلات في إمارة الفجيرة، أن السكن العشوائي للعمال في منطقة سكنية أمر غير صحي، خصوصاً منظرها الذي يشوّه المنطقة، على الرغم من أنها من المناطق الجديدة، إذ يتم تعليق حبل الغسيل بموازاة الشارع، وتراكم الأدوات المنزلية أيضاً مع تكدس عدد كبير من العمال فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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