دول عربية وأجنبية تدخل «محاذير السفر» خلال أسبوع بسبب الاضطرابات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات دولة الإمارات في عدد من الدول العربية والأوروبية، خلال الأيام السبعة الماضية، تحذيرات إلى المواطنين بشأن السفر إلى هذه الدول، بسبب الاضطرابات الأمنية، حرصاً منها على سلامة أبناء الدولة.

وحذّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة، داعية المواطنين الإماراتيين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى المغادرة والتواصل مع سفارة الدولة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد على الأرقام التالية: 009615928000 - 0096171111856 - 0097180044444.

في سياق متصل، أصدرت سفارة الإمارات في كولومبو تحذيراً عبر حسابها على «تويتر»، حيث أهابت بمواطني الدولة بعدم السفر إلى سريلانكا إلا في الحالات القصوى والاضطرارية، داعية المواطنين إلى التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع بعثة الدولة في الحالات الطارئة على الرقم التالي 0094112301601، ‏أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 0097180044444

وشهدت سريلانكا أعمالاً إرهابية في ابريل الماضي، أدت إلى مقتل 250 شخصاً وإصابة 500 شخص، فيما تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في 16 نوفمبر المقبل.

وأصدرت سفارة الإمارات في تشيلي تحذيراً عبر «تويتر» بشأن الأوضاع الراهنة في سانتياغو، إذ حذرت المواطنين الموجودين في تشيلي بأخذ الحيطة وتفادي أماكن التظاهرات.

وقالت إنه في ظل حالة الطوارئ، أمنت سفارة الدولة في سانتياغو وصول وفد أطفال الإمارات للكاراتيه المشارك في بطولة العالم للكاراتيه للشباب والناشئين إلى الفندق، داعية المواطنين إلى التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ من خلال الأرقام التالية: ‏ 6977777723+‏ 56227900000+.

وتشهد العاصمة التشيلية (سانتياغو) احتجاجات وأعمال عنف، خلال الأيام الماضية وتم الإعلان عن فرض حظر التجول في عدد من المناطق.

كما نصحت القنصلية العامة للدولة في برشلونة مواطني الدولة الموجودين في إقليم «كاتالونيا» بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والتظاهرات، كما نصحت المواطنين الموجودين في الدولة بتأجيل السفر غير الضروري مؤقتاً إلى انتهاء الإضرابات في الإقليم، داعية المواطنين إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 0034932408550، ‏أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444 وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.

كما دعت سفارة الإمارات في العاصمة الفلبينية (مانيلا) مواطني الدولة الموجودين في جزيرة مينداناو، بأخد الحيطة والحذر لوقوع زلزال بقوة 6.3ML. وفي الحالات الطارئة الاتصال على رقم السفارة 0063288222777 أو على مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وتضم قائمة تحذيرات السفر على موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي 13 دولة هي: لبنان، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، اليمن، جنوب السودان، أفغانستان، الصومال، أوكرانيا (مدينة كييف مسموح السفر إليها فقط)، باكستان (كراتشي)، سورية، نيجيريا (شمال نيجيريا)، العراق، ليبيا.

- «الخارجية» حذّرت مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.