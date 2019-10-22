142 وظيفة في القطاع الخاص جاهزة للتوطين بمقابلات فورية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

وفّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال ثلاثة أيام، 142 شاغراً وظيفياً جديداً للكوادر المواطنة من الجنسين، لدى عدد من مؤسسات القطاع الخاص، عبر إجراء مقابلات توظيف فورية، بدأت بعرض 51 منها خلال فعاليتين توظيفيتين أول من أمس في أبوظبي ودبي، تلتهما مقابلات فورية لشغل 64 وظيفة أخرى ضمن ثلاث فعاليات توظيفية شهدتها أمس دبي وعجمان والفجيرة، فيما تعرض الوزارة 27 شاغراً جديداً في القطاع العقاري خلال فعالية توظيفية سادسة في دبي.

وتعتمد الوزارة على محاور عدة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، أبرزها العمل على زيادة جاذبية القطاع وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات، وتنمية قدرات الشباب الباحثين عن العمل.

وتفصيلاً، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم، يوماً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن فرص توظيفية في مركز سعادة المتعاملين «توطين دبي»، لإجراء مقابلات فورية في القطاع العقاري، تعرض خلاله 27 شاغراً لحملة مؤهلات ثانوية عامة ودبلوم وبكالوريوس في 17 مسمى وظيفياً.

وتضمنت قائمة الشواغر المتاحة سبع وظائف في مسميات «مهندس تصميم داخلي، مدير مشروع، كاتب تصديق الوثائق»، ووظيفتي مسؤول علاقات حكومية، بالإضافة إلى وظيفة واحدة لكل من المسميات الوظيفية «أمين مكتبة، محلل نظام، مدرس رياض أطفال، مدير تدريب، مسؤول علاقات عامة، تنفيذي دعم عميل ملكية، مساعد تنفيذي، مدير مبيعات قطع غيار، منفّذ مكتب أمامي، مساعد إداري، منفّذ تدقيق، محاسب، مدير تدقيق، مدير حسابات مبيعات، معون رعاية أحداث، مصمم، مراقب مستندات، مساعد مبيعات وتسويق».

ونظمت الوزارة أمس، ثلاث فعاليات جديدة ضمن أيام التوظيف المفتوحة، تستهدف توطين 64 من الكوادر الوطنية (من الجنسين)، أولها في مركز سعادة المتعاملين (توطين – دبي)، إذ توفر خلال اليوم التوظيفي 25 شاغراً، بينها 20 خلال الفترة الصباحية (من 9 – 11 صباحاً)، في خمسة تخصصات مختلفة، تشمل «خمسة شواغر لحملة الثانوية العامة (إناث) في وظيفة مدير مشروع، ومثلها للمؤهل نفسه (إناث) في وظيفة مبرمج حاسوب، بجانب ثمانية شواغر في وظيفة مساعد مدرس (بينها شاغران للذكور من حملة البكالوريوس، وستة للإناث من حملة الدبلوم العالي)، وشاغر وحيد في وظيفة أخصائي تسويق (أنثى)، ومترجم (من كلا الجنسين)».

فيما يعرض اليوم التوظيفي خلال الفترة المسائية (من 12 – 2 مساء) خمسة شواغر لحملة البكالوريوس في خمسة تخصصات مختلفة، تشتمل على باحث قانوني (ذكر)، محاسب (أنثى)، مشرف موقع (أنثى)، مهندس ميكانيكي (ذكر)، مهندس كهرباء (أنثى).

ودعت الوزارة المواطنات من حملة شهادة الثانوية العامة الباحثات عن عمل لحضور يوم التوظيف في إمارة الفجيرة، لإجراء مقابلات عمل فورية اليوم بمركز سعادة المتعاملين (توطين – الفجيرة)، حيث توفّر الوزارة من خلال هذه الفعالية 25 وظيفة للإناث بقطاع الإنشاء، في خمسة مسميات وظيفية، بينها 15 شاغراً في وظيفة مسوّق عبر الهاتف، وخمس وظائف مسوّق تنفيذي، بالإضافة إلى شاغرين في كل من وظيفتي مدخل بيانات ومحصل ديون، وأخيراً وظيفة وحيدة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وتنظم الوزارة صباح اليوم كذلك، يوماً توظيفياً مفتوحاً في إمارة عجمان، لإجراء مقابلات عمل فورية بمبنى الوزارة في عجمان، للكوادر الوطنية من حملة البكالوريوس، في قطاعات حيوية مختلفة، إذ ستوفر خلاله 14 شاغراً في سبعة تخصصات مختلفة، بينها خمسة شواغر مدقق حسابات (ذكور)، وشاغر في وظيفة مهندس كمبيوتر (ذكر)، وآخر في وظيفة مدرس مساعد (أنثى)، بالإضافة إلى ثلاثة شواغر في تخصص مدرس علوم ابتدائي (إناث)، وشاغر في وظيفة محاسب عام (ذكر)، وشاغر في تخصص مصمم رسوم ووسائط (أنثى)، وشاغرين في وظيفة طبيب عام (لكلا الجنسين).

كما نظمت الوزارة أول من أمس، فعاليتين ضمن أيام التوظيف المفتوحة، إحداهما في أبوظبي، أجرت خلالها مقابلات عمل فورية في قطاع الطاقة، بهدف توظيف 23 من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل، بنظام العمل عن بُعد، حيث وفرت خلال اليوم التوظيفي 13 فرصة وظيفية لحملة شهادة البكالوريوس، و10 فرص للإناث أصحاب شهادة الثانوية العامة.

كما نظمت الوزارة كذلك بالتعاون مع موانئ دبي العالمية يوماً توظيفياً مفتوحاً في قطاع النقل، أجريت خلاله مقابلات فورية لأصحاب شهادة البكالوريوس، لشغل 28 وظيفة متنوعة، «بينها وظيفتان في قطاع الموارد البشرية، وخمس في مجال خدمة العملاء، وأربع وظائف مراقب صحة وسلامة مهنية، وضابطا صحة وسلامة مهنية، وثلاثة مشغل آلات، وخمسة مراقب حركة سفن، بالإضافة إلى وظيفة في مجالات ضابط ترخيص، تنفيذي أول فعاليات، مساعد مدير فعاليات».

27

شاغراً للكوادر الوطنية

في القطاع العقاري

من حملة مؤهلات

ثانوية عامة ودبلوم

وبكالوريوس.