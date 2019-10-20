"سوق العمل الافتراضي" للباحثين عن عمل في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نسخة محدثة للمنصة الالكترونية "سوق العمل الافتراضي" بما يتيح للباحثين عن العمل في داخل الدولة وخارجها إدخال سيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة والاطلاع على الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها الشركات في الدولة على الموقع الالكتروني careers.mohre.gov.ae والتقدم لهذه الوظائف.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية: "إن (سوق العمل الافتراضي) بحلته الجديدة يشكل منصة مبتكرة لتقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل والشركات وفقا لمنظومة الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تسهيل عملية التطابق بين متطلبات الوظائف التي تعلن عنها الشركات وملفات الباحثين عن العمل التي يتم انشاؤها وتحميلها في الموقع الالكتروني الذي يستهدف الربط بين الطرفين بطريقة تفاعلية.

وأشارت الى ان مبادرة سوق العمل الافتراضي تأتي انطلاقا من سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تقديم خدمة توظيف الكترونية موثوقة عبر منصة رسمية تضمن سرية المعلومات والبيانات وتنسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية لا سيما وان الموقع الالكتروني يعمل تحت اشراف الوزارة.

وأكدت سهولة استخدام "سوق العمل الافتراضي" حيث تم تصميمه بما يبسط رحلة البحث عن الوظيفة التي تناسب قدرات ومهارات الباحث عن العمل الذي يمكنه الدخول الى الموقع الالكتروني وانشاء ملفه المهني بسهولة والاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة لدى الشركات وبالتالي التقدم الى الوظيفة المناسبة التي تتطابق وملفه الشخصي.

وأوضحت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل ان "السوق" من شأنه مساعدة الشركات في الدولة على تلبية احتياجاتها الوظيفية لا سيما من الكفاءات والمواهب حيث بإمكان هذه الشركات انشاء صفحة خاصة بها وعرض شواغرها الوظيفية من خلال هذه الصفحة وكذلك البحث في الموقع الالكتروني عن الكفاءات المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقا لملفاتهم الشخصية.

وأضافت ان خصائص الموقع تتيح للشركات معرفة نسبة التطابق ما بين ملفات الباحثين عن العمل ومتطلبات الوظيفة المطلوبة وكذلك تتبع التطور المهني لاصحاب الملفات المسجلين في سوق العمل الافتراضي وفقا لمنظومة ذكية وهو الامر الذي من شأنه تسريع عمليات التوظيف وبدقة عالية.

ودعت بالحرفية الباحثين عن العمل والشركات الى التسجيل في سوق العمل الافتراضي وبالتالي الاستفادة من خدمات التوظيف التي يقدمها للطرفين بكل سهولة ويسر.