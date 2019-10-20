فتح المقار الانتخابية للترشح لعضوية «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

تفتح المقار الانتخابية لعضوية المجلس الاستشاري بالشارقة، اعتباراً من اليوم وحتى 22 من أكتوبر الجاري، أبواب تسجيل المرشحين والمرشحات الراغبين في دخول السباق الانتخابي، كل وفق دائرته الانتخابية، وذلك في مقار بلديات إمارة الشارقة، وهي: بلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية مدينة خورفكان، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة البطائح.

وقد تم تخصيص 25 مقعداً، يتم الحصول على عضويتها بالانتخاب، وتم تحديد تسعة مقاعد لمدينة الشارقة، وثلاثة لمدينة الذيد، وثلاثة لمدينة خورفكان، وثلاثة لمدينة كلباء، ومقعدين لمدينة دبا الحصن، ومقعدين لمدينة المدام، ومقعد لمدينة الحمرية، ومقعد لمدينة مليحة، ومقعد لمدينة البطائح.

فيما بلغ عدد المتقدمين للترشح في الدورة الماضية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 270 مرشحاً، شاركوا في العرس الانتخابي، وأسهموا في وضع أبجديات العمل البرلماني بإمارة الشارقة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتم تجهيز المقار الانتخابية بكل الخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التسجيل لكل المرشحين، بكل سهول ويسر وشفافية.

وعن شروط التسجيل، يجب ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة (أي أن يكون من مواليد 20 نوفمبر 1994، وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة.