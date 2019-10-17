بدء تلقي طلبات تصاريح المخيمات الشتوية في دبي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أعلنت بلدية دبي بدء تلقي طلبات تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة العوير الأولى لموسم 2019-2020، للاستعمال الشخصي، في الفترة من مطلع نوفمبر حتى نهاية أبريل.

وأشارت البلدية في تعميم أصدرته أخيراً أن تقديم الطلب يكون عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ناصحة من له استفسارات بشأن الطلبات التواصل على مركز اتصال بلدية دبي.

وأفادت البلدية بأن الغرض من المخيم هو الاستخدام الخاص الشتوي والمؤقت فقط لطالب التصريح، ولا يحق له تأجيره، أو استخدامه بواسطة الغير، ولا يسمح باستخدامه لأي أنشطة تجارية.

وشدّدت على ضرورة المحافظة على قواعد الآداب العامة، وعدم الإتيان بما يخل بالذوق العام أو التقاليد والأعراف المعمول بها في دبي، والالتزام باشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق بصورة دائمة، وعدم استخدام الأضواء الكاشفة (الكشافات) ومكبرات الصوت، واحترام خصوصية الغير.

وقالت البلدية إن على صاحب التصريح أن يقوم بإزالة المخيم والموجودات التي بداخله، وردم أي حفريات تم عملها داخل المخيم، وإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها عند صدور التصريح.

وتم تخصيص مخيمات للدوائر الحكومية في دبي، والتي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لإسعاد موظفيها والترفيه عنهم. وأفاد الموقع الإلكتروني للبلدية بأن رسم استخراج تصريح المخيم يبلغ 44 فلساً للمتر المربع في الأسبوع الواحد، وبمساحة لا تزيد على 400 متر مربع للمخيم.