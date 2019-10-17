«الأسبوع الأخضر» يعزّز أجندة الاستدامة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي للعام السادس على التوالي، فعاليات «الأسبوع الأخضر»، الحدث البيئي السنوي الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من أكبر الفعاليات المؤثرة في المنطقة، والذي يبدأ اليوم ويستمر لغاية 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ وعي الجمهور حول قضايا البيئة والاستدامة، وأهمية اتباع نمط حياة مستدام، إضافة إلى توعية الأجيال الجديدة حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.

ويجمع «الأسبوع الأخضر» تحت مظلته هذا العام معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) الذي تنظمه الهيئة، و«معرض دبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمؤتمر العالمي لتحلية المياه، إضافة إلى معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك).