نيابة دبي تنشر الوعي القانوني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت النيابة العامة في دبي لقاء تثقيفياً لممثلي مجموعة من القنصليات الدبلوماسية العامة العاملة في إمارة دبي، بهدف إطلاعهم على نبذة شاملة عن القوانين وإجراءات النيابة العامة والتحديثات التي طرأت، بهدف بث الوعي القانوني ونشر التثقيف النيابي اللازم لدى كل الأطراف.

وحضر اللقاء المحامي العام، المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، وممثلون عن قنصليات بريطانيا وأميركا وألمانيا، وفرنسا وباكستان وبنغلاديش، وسريلانكا وماليزيا وتايلاند، والنرويج وكندا وأستراليا، ونيوزيلندا وإيرلندا وهولندا وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى طريقة سير الإجراءات القضائية في النيابة، ولمحة عن التطبيقات القضائية الجديدة، بالإضافة إلى القضايا والحالات المرتبطة بالبعثات الدبلوماسية، ومسارات العلاقة مع تلك البعثات في ما يخص القضايا المتعلقة برعاياها، وسبل تطوير وتحسين هذه العلاقة، ورؤية النيابة وخططها لتقليص الإجراءات والروتين في هذا الصدد.

وأكد المتحدثون سعي النيابة العامة في دبي لتبسيط وتسهيل جميع إجراءاتها، وإنجاز المعاملات بسرعة وسهولة، وحرصها على رضا المتعاملين من الجنسيات كافة.

وتبادل مسؤولو النيابة الحديث والنقاش مع ممثلي القنصليات، حول عدد من القضايا والأمور المشتركة، والمقترحات المبلورة لتطوير تلك العلاقة القائمة بين النيابة العامة في دبي والقنصليات، وتحسين سبل الخدمات المقدمة لرعاياهم، وأجابوا عن أسئلتهم وإشكالاتهم.

كما ناقشوا مبادرات عدة وخططاً مستقبلية، تتعلق بإجراءات القضايا ذات العلاقات الخارجية والدولية، وجهود ومرئيات القنصليات في إنجازها.