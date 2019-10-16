«الإمارات للفضاء» تعلن «استراتيجية 2030» و«خطة الاستثمار»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تفاصيل «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030»، التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة، وذلك خلال حفل رسمي نظمته بأبوظبي.

واستعرضت الوكالة خلال الحفل أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء التي وضعتها وتشرف على تنفيذها، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولي.

وجرى خلال الحفل أيضاً الإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

من جانبه، قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي: «تهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي يضعون عينهم على الاستثمار في قطاعها الفضائي، وتأتي هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها».

بدوره، قال مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء المهندس ناصر الراشدي: «تهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء إلى ضمان استدامة نمو القطاع خلال العقد المقبل وما بعده، حيث جرى وضعها بعد مجموعة من الدراسات الاقتصادية والفنية الوطنية والعالمية».

وتعمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء على تحقيق ستة أهداف رئيسة، هي توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع، حيث سيجري تحقيق هذه الأهداف من خلال أكثر من 20 برنامجاً شاملاً و80 مبادرة.