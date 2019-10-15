بن نصار: 43% زيادة بأعداد المسجلين في الهيئات الانتخابية بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الدكتور منصور بن نصار، أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس وعبر النظام الإلكتروني الذي تم استحداثه، بلغ 35 ألفاً و595 مواطناً ومواطنة، بنسبة زيادة تصل إلى 43% على الدورة الأولى من الانتخابات التي عقدت عام 2015، ما يدل على وعي المجتمع بأهمية الانتخابات ومسؤوليتهم ودورهم في مشاركتهم في صنع القرار من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية.

وأكد بن نصار لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم فتح باب الترشيح خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، حيث سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة للمجلس ستكون استثنائية، إذ أصبح عدد أعضاء المجلس 50 عضواً بدلاً من 44، بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً ينص على زيادة عدد أعضاء المجلس الاستشاري إلى 50 يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات في الدورة الحالية، ويُعيّن سموه نصفهم الآخر، لافتاً إلى دور المرأة المهم في المشاركة بالانتخابات، وهناك حرص من قبل اللجان على تشجيعها لممارسة دورها الوطني والانتخابي.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية تنقسم إلى أربع مراحل وستستمر عملية الانتخاب والتصويت لمدة أربعة أيام من 20 إلى 23 نوفمبر المقبل، مبيناً أن العملية الانتخابية انطلقت لتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي في الأول من سبتمبر، واستمرت حتى 30 سبتمبر، بينما بدأت اللجان تسجيل الناخبين في المقار الانتخابية من يوم 15 سبتمبر، مشيراً إلى أن نتائج الفرز الأولية ستعلن يوم 24 نوفمبر، والقائمة النهائية للفائزين يوم 28 نوفمبر.

وأضاف بن نصار أن اللجنة العليا للانتخابات حدّدت تسع دوائر انتخابية سيكون لكل منها القائمة الانتخابية الخاصة بها، لافتاً إلى أن لكل دائرة عدداً محدداً من المقاعد الانتخابية بالمجلس، حيث تم تحديد تسعة مقاعد لمدينة الشارقة، وثلاثة للذيد، وثلاثة لخورفكان، وثلاثة لكلباء، ومقعدين لدبا الحصن، ومقعدين للمدام، وواحد للبطائح وواحد لمليحة وواحد للحمرية.

وبيّن أن اللجنة حدّدت خمسة ضوابط للحملات الانتخابية بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، إذ إنه لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد، التي يأتي على رأسها المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

وأضاف بن نصار أن اللجنة العليا للانتخابات هدفها المحافظة على ما تم تحقيقه في الدورة الانتخابية السابقة، مشيراً إلى أن الموظف المرشح للانتخابات الذي يشغل وظيفة في حكومة الشارقة يعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية وحتى يوم الانتخاب في الفترة من 31 أكتوبر إلى 23 نوفمبر، إضافة إلى أنه يجوز للموظف المرشح العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من رصيد إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كافٍ، وفي حال فوزه بالانتخابات يعتبر مستقيلاً حكماً.

4

مراحل لعملية التصويت

تشمل 9 دوائر انتخابية.

- انتخاب 25 عضواً

في الدورة الحالية

ليرتفع عدد

الأعضاء إلى 50.