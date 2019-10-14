بلدية دبي تطلق خدمة تصميم ملاحق الفلل مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي خدمة تطبيق «التصميم الذاتي»، والمجاني على الهاتف المحمول، في بناء ملاحق فلل الملاك بدبي، بأراضي سكن المواطنين، والذي يهتم بتقديم خدمة خاصة لكبار المواطنين، بالوصول إليهم في منازلهم.

وقالت البلدية في بيان أصدرته أمس، إن إصدار الخدمة الجديدة يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير بنية تحتية حديثة، لافتة إلى أن التطبيق سيوفّر الزيارات التي كان يجريها الملاك إلى مراكز البلدية، أو اللجوء للمكاتب الاستشارية لإعداد هذه التصميمات، حيث أصبح بالإمكان التقديم عن طريق الهواتف المحمولة، ويتوقع أن يوفر التطبيق أكثر من 3000 زيارة سنوية.

وأشار مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إلى ابتكار البلدية تطبيقاً نوعياً على الهاتف، للحصول على تصميم الملاحق في الفلل الخاصة للملاك المواطنين واستخراج الرخصة، ما يوفر عليهم تكاليف مالية والكثير من الجهد والوقت، حيث ستقوم بضمان التصميم والترخيص، والمساعدة في استكمال المخططات الإنشائية.

وأكدت مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية دبي، المهندسة ليالي الملا، أن التطبيق يشتمل على ثلاثة خيارات، الأول يتمثل في التصميم عن طريق المالك، حيث يمكن للمتعاملين تصميم الملاحق ذاتياً، وتستكمل البلدية بقية المخططات (الإنشائية والصرف الصحي) والترخيص مباشرة، أما الاختيار الثاني، فهو استخدام التصميمات الجاهزة على التطبيق، حيث تتوافر خيارات متعددة لملاحق جاهزة التصميم بنماذج متكاملة.

وأضافت أن الاختيار الثالث خاص بكبار المواطنين، الذين يمكنهم أن يتواصلوا لطلب الخدمة، وفي الحال، وستزورهم البلدية بناء على طلبهم في موقع الفيلا مباشرة، وإعداد التصميم الذي يلائمهم.