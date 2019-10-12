المصدر: الامارات اليوم

تباين

تساءل أولياء أمور طلبة في دبي عن سبب تباين أسعار الحافلات المدرسية، حيث تتقاضى بعض المدارس 2500 درهم للطلبة في إمارة الشارقة، في حين يدفع أولياء أمور مدارس مجاورة 6500 درهم، رغم أنها المسافات والحافلات نفسها، والمستوى نفسه لاستهلاك الوقود وكلفة التشغيل.

أجرة

تعيق سيارات الأجرة، التي تدخل مركز الشارقة سيتي سنتر من اتجاه شارع الوحدة، حركة مرور السيارات التي تدخل موقف المركز، وطالب سائقون بضرورة توعية سائقي سيارات الأجرة بعدم إعاقة طريق السيارات نحو المواقف النظامية للمركز.

بنك

استغرق قارئ ثلاثة أيام، من أجل إنهاء معاملة فك رهن سيارة انتهت من على حسابه الخاص منذ عامين في بنك دبي الإسلامي فرع عجمان، بسبب كونها مسجلة باسم شقيقه، ويجب توافر الملكية والهوية.

سمسار

شكا قارئ انتشار طريقة جديدة للتحايل، حيث يضع بعض الأشخاص أرقامهم في الصحف ضمن إعلانات الشقق المعروضة للإيجار، موضحاً أنه اتصل على أكثر من رقم للبحث عن شقة، قبل أن يكتشف أن هذه الأرقام لسماسرة وهميين، يطلبون عمولات دون وجه حق، بعدما ذهب إلى الشقق المعروضة للإيجار، والتواصل مع الشركات المسؤولة عن هذه البنايات.

طباعة

استغرب أولياء أمور قيام مدرسة في الشارقة بإرسال طلب إليهم أسبوعياً لطباعة الأوراق الخاصة بالواجبات المنزلية للطلاب والطالبات في المدرسة، وذلك للإجابة عنها في الأسبوع التالي، مشيرين إلى أن المدرسة تحصل على رسوم خاصة بالأدوات المكتبية والأوراق والطباعة في بداية العام الدراسي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com