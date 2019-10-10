المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حساب

اشتكى مقيم من أصحاب المشاريع الصغيرة قيام بنك الفجيرة الوطني بإغلاق حسابه المصرفي دون سبب، ودون علمه أو إبلاغه مسبقاً بتلك الخطوة، وهو الأمر الذي كان سبباً في تعطل الكثير من أعماله.

وقوف

اشتكى سائقو سيارات قيام سائقي سيارات أجرة بإيقاف سياراتهم في بعض الأماكن غير المخصصة لذلك، أسفل بعض المعابر، مثل المعبر المؤدي إلى منطقة الخان في الشارقة على طريق القصيص، ما يسبب إرباكاً لهم.

مسافات

طالب العديد من السائقين بتوفير أجهزة على الطرقات خصوصاً السريعة، التي تحدد المسافات الآمنة بين السيارات، خصوصاً في ظل عدم التزام العديد من السائقين بتلك القواعد التي تتسبب في حوادث وإرباك العديد منهم.

تكييف

اشتكى سكان في بعض بنايات شركة تايجر عدم تشغيل أجهزة التكييف في المداخل والطرقات، ما كان سبباً في معاناة السكان خصوصاً الأطفال.

فزعة

أطلقـــــت بطـــــاقـــــة فزعــــة للتخفيضـــــات خـــــــــدمـــة تأجير سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 39 درهماً في خدمة لحاملي البطاقة.

إنترنت

نشرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إعلاناً مهماً على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يفيد بانقطاع الخدمات الإلكترونية في أنظمة الدائرة من الأحد 6 أكتوبر مساء إلى صباح الإثنين 7 أكتوبر بسبب تحديث الأنظمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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