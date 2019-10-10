إطلاق «لحظات أبوظبي» لتعزيز الروابط المجتمعية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أمس، المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، التي تندرج في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية داخل الإمارة.

وتهدف المبادرة، التي شهد إطلاقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، إلى بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع، عبر 25 فعالية ونشاطاً تنظمها الدائرة اعتباراً من 17 أكتوبر، في خمس مناطق رئيسة في أبوظبي، هي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة «داون تاون»، وذلك للاحتفاء بالتنوّع الثقافي والاجتماعي بأبوظبي، وتعزيز نسيج المجتمع الواحد.

وجاء الإعلان الرسمي عن إطلاق المبادرة المجتمعية، التي تستمر حتى نهاية العام، خلال حفل نظمته الدائرة في خيمة «لحظات أبوظبي» بمنطقة الكورنيش، بحضور أكثر من 150 من قيادات ومسؤولي حكومة أبوظبي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وممثلي وسائل الإعلام.

وتُعد «لحظات أبوظبي» واحدة من مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بميزانية 50 مليار درهم، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، إن «تنمية المجتمع وتعزيز نمط الحياة محوران أساسيان من المحاور الأربعة لبرنامج (غداً 21)، ومن هذا المنطلق، فإننا نعمل وفق رؤية واسعة تهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة مع المجتمع، عبر تبنّي البرامج والمبادرات التي تسهم في إرساء منظومة متكاملة تعزز من مساهمة المجتمع في المشهد التنموي المستدام».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، سلطان المطوع الظاهري أن «تصميم الفعاليات والأنشطة، راعى التعدد الثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي».