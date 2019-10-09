المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

شكا أحد القاطنين ببناية «صيدلية الحكمة» في منطقة «النعيمية 2»، من أن إدارة المقهى المجاور للبناية تحجز مواقف عاملة، باستخدام أقماع وكراسي، لمنع السكان من صف سياراتهم، وضمان توفير مواقف لسيارة صاحب المقهى والزبائن.

ممرات مشاة

شكا قائدو مركبات عبور المشاة طريق الصناعي الثالث، من دون الالتزام بالأماكن المخصصة لعبورهم، ما يُحدث إرباكاً في الطريق، موضحين أن المارة كسروا أجزاء من السياج الحديدي الفاصل بين اتجاهي الطريق، متخذين من هذه الأجزاء بوابات للمرور.

كتب

شكا أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة أن أبناءهم يحملون على ظهورهم عدداً كبيراً من الكتب والدفاتر، ما يؤثر بالسلب في أجسامهم، مناشدين وزارة التربية والتعليم أن تلزم المدارس بحفظ الكتب المدرسية بها، وأن تعطي الطلبة أوراق عمل للمذاكرة في البيت.

زي

شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي تلف الزي المدرسي لأبنائهم بعد مرور شهر على شرائه، رغم ارتفاع ثمنه، معتبرين ذلك غشاً تجارياً، مطالبين الجهات التعليمية بالتحقيق في هذا الأمر، والتأكد من جودة الملابس المدرسية.

احتيال

فـــوجئ مقيـــــم برســـــالة على هاتفـــه تبـــلــغه بــــأن عليه تحديـــث بيــــانات بطاقاته المصـــــرفية، ومعاودة الاتصال بهاتف المرسل، مبيناً أنه أدرك سريعاً أنها عملية نصب، محذراً من التجاوب مع مثل هذه الرسائل.

أسعار

اشتكى متسوقون في عدد من المجمعات الاستهلاكية في دبي ارتفاعاً غير مبرر لأسعار خضار وفواكه، ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانياتهم، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة التدخل والعمل على تخفيضها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com