"تاكسي كونيكيت".. في كل مركبات الأجرة في دبي مع نهاية نوفمبر

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

توفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي لركاب مركبات الاجرة باقة من الخدمات تطلقها في خدمة واحدة تعرف ب "تاكسي كونيكت" للركاب، والتي ستتاح في كل اسطول مركبات الأجرة مع نهاية الشهر المقبل، لتمكن العميل من الاتصال والتواصل مجانا عبر هاتفه بكل العالم من خلال شبكة الانترنيت، كما ستتيح له الاستفادة من مجموعة من الميزات التي ستجعل استخدامه لمركبات الأجرة أكثر سهولة وارتياحا.

وتحدث مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي خالد العوضي لـ "الامارات اليوم" عن مميزات الخدمة في شرح حي داخل أحد مركبات الأجرة المعروضة في جناح في معرض جيتكس.

وقال العوضي ان الخدمة مكونة من عدد من الخدمات في باقة واحدة تبدأ الاستفادة منها بمجرد ارتياد مركبة الأجرة التي تم حجزها سواء في الشارع، او عبر مركز الحجز والتوزيع.

وأفاد ان "تاكسي كونينكت" ستتوفر عبر صفحة تضم مجموعة من الخدمات، ستفتح على شاشة هاتف العميل بمجرد ان يشبك جهازه عبر الواي فاي المتوفر مجانا في المركبة، مضيفا ان تلك الصفحة موجودة بشكل مطابق على شاشة عداد مركبة السائق.

وتابع ان الصفحة تضم خدمة تحديد مسار الرحلة ومتابعته وكذلك مشاركته مع الاهل والأصدقاء، وخدمة تقييم السائق وخدمة الاطلاع على معلومات عنه، بالإضافة الى خدمة الترجمة الفورية وكذلك إمكانية الدفع بالبطاقات المختلفة.

وقال العوضي إن خدمة تحديد المسار من نقطة الانطلاق حتى نقطة النهاية ستتيح الوصول الى الوجهة المطلوبة من دون الحاجة للشرح ووقوع بعض الأخطاء التي قد تسبب التأخير، حيث سيظهر المسار بشكل موازي على شاشة السائق.

اما عن الترجمة الفورية، فأشار انه بمجرد ان يضغط العميل على الرمز المخصص للخدمة، سيكون بإمكانه التحدث باي لغة من بين 26 لغة ليتم ترجمتها بالصوت للسائق الى اللغة المخزنة في نظام مركبته كلغة رئيسية بالنسبة له.

وأشار الى ان الخدمة تندرج ضمن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" مجاناً التي اتت نتيجة تنفيذ خطط التطوير الرقمي لقطاع النقل بهدف تفعيل توجهات المدينة الذكية، والتي من بينها خدمة الحجز الإلكتروني التي تم اطلاقها رسمياً حديثاً مع شركة كريم تحت اسم "هلا".