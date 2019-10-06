إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات «الوطني».. وفتح باب الطعون لمدة يومين

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، الأسماء الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدورته الرابعة، بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيس.

يأتي إعلان النتائج بعد عمليات تصويت خارج الدولة وعمليات تصويت مبكر واليوم الانتخابي الرئيس، حيث بلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117 ألفاً و592 صوتاً، بنسبة 34.81% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النتائج التي صدرت أمس تعتبر نتائج أولية، حيث سيتم اعتباراً من اليوم فتح باب الطعون في نتائج الفرز لمدة يومين، ليتم إعلان النتائج النهائية يوم 13 أكتوبر الجاري، بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

عدد المصوتين

جاء عدد المصوتين في كل إمارة على النحو التالي: إمارة أبوظبي: 35 ألفاً و790 صوتاً، إمارة دبي: 12 ألفاً و891 صوتاً، إمارة الشارقة: 22 ألفاً و451 صوتاً، إمارة عجمان: 4393 صوتاً، إمارة أم القيوين: 3778 صوتاً، إمارة رأس الخيمة: 22 ألفاً و172 صوتاً، وإمارة الفجيرة: 16 ألفاً و117 صوتاً.

5 مراكز انتخابية

شهدت المراكز الانتخابية الخمسة التالية: مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مركز إكسبو رأس الخيمة، مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي، مركز الفجيرة للمعارض، ونادي الشارقة للشطرنج والثقافة، أعلى نسبة إقبال على التصويت، خلال مراحل العملية الانتخابية.

الفائزون بعضوية المجلس الوطني الاتحادي

- أبوظبي:

سهيل نخيرة العفاري.

خلفان راشد الشامسي.

ناعمة عبدالرحمن المنصوري.

موزة محمد مسلم العامري.

- دبي:

حمد أحمد الرحومي.

أسامة أحمد عبدالله الشعفار.

مريم ماجد خلفان بن ثنية.

سارة محمد أمين فلكناز.

- الشارقة:

حميد علي الشامسي.

عدنان حمد الحمادي.

عبيد خلفان الغول.

- رأس الخيمة:

يوسف عبدالله بطران الشحي.

سعيد راشد عبدالله العابدي.

أحمد عبدالله محمد الشحي.

- عجمان:

أحمد حمد بوشهاب السويدي.

هند حميد بن هندي العليلي.

- أم القيوين:

محمد عيسى عبيد الكشف.

عذراء حسن حميد بن ركاض.

- الفجيرة:

محمد أحمد محمد اليماحي.

صابرين حسن سعيد اليماحي.

على هامش التصويت

- شهدت المراكز الانتخابية في الدولة أجواء إيجابية، خلال عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث اصطحب عدد كبير من المواطنين أطفالهم إلى المراكز الانتخابية لمشاركتهم الأجواء، وقدمت المراكز الألعاب والهدايا للأطفال، لتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الوطنية، والحضور مع ذويهم.

- حضر ناخبون إلى المراكز الانتخابية بصحبة أسرهم بالكامل، في مشهد احتفالي يعكس فرحتهم بالعملية الانتخابية، ومنهم من حمل باقات الورود أثناء عملية التصويت.

- عبر مواطنون خارج اللجان الانتخابية عن ارتياحهم لسير عملية التصويت، مشيرين إلى غياب طوابير الانتظار نتيجة نجاح اللجان الانتخابية في توفير الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين.

أقبل عدد لافت من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء على المشاركة في الانتخابات.

- كانت أمل العبدولي أول صوت نسائي وفد إلى المركز الانتخابي في نادي الشطرنج. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن اختيارها للمرشح اعتمد على خبرته الطويلة، المشهود له بها في العمل الميداني، لافتة إلى دوره الفعال في دعم الفئات الأكثر حاجة للمساندة، مثل أصحاب الدخل المحدود، وذوي الهمم، والنساء العازبات.

- استقبل رؤساء بعض المراكز الانتخابية في الدولة الناخبين بالورود والشوكولاتة، ترحيباً بهم في اليوم الأخير من التصويت، وتشجيعاً لهم لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأطلقت لجان انتخابية مبادرة لرسم علم الدولة ببصمة الناخبين بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما حرصت لجان على معرفة آراء الناخبين في سير عملية التصويت.

- عبر المواطنون عن سعادتهم بسهولة إجراءات التصويت، التي راوحت بين نصف دقيقة ودقيقتين، منذ دخولهم المركز الانتخابي حتى اختيار مرشحيهم.

- شهدت لجنة إمارة دبي، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إقبالاً لافتاً خلال الساعات الأخيرة من اليوم الرئيس للانتخابات. وأكد رئيس اللجنة، أحمد بن حميدان، أن «إجراءات التصويت اتسمت بالسهولة والمرونة».

- أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تمديد فترة التصويت ساعة إضافية في المراكز الانتخابية بمختلف أنحاء الدولة، لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعد أن لاحظت إقبالاً منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

- ظهرت نتائج المرشحين، في جميع أنحاء الدولة، على الشاشات الرئيسة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بعد فك الشيفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيس بالمركز.

نورة الكعبي:

«نجاح العملية الانتخابية مؤشر إلى مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن».