المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مخالفة

قال سائق مركبة خاصة إن شرطياً في دبي حرر له مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي على شارع الرباط، وهي مخالفة قيمتها 400 درهم، لكنه فوجئ بتحرير مخالفة له قدرها 1600 درهم، ومسجل عليها أنها مركبة ثقيلة، وطالب السائق بتطبيق إجراءات تمنع مثل هذه الأخطاء.

تجميل

شكت سيدة عدم متابعة هيئة الصحة في دبي شكواها ضد أحد الأطباء في عيادة تجميل، حيث سجلت شكوى منذ أكثر من أربعة أشهر، وأخبروها باستلام الشكوى، ولكن دون جدوى.

علاج

أبدى مريض لدى عيادة القلب في مستشفى دبي اندهاشه من عدم قدرته على اتباع وصفة طبية معينة لعلاج ارتفاع الكوليسترول، إذ أبلغه الطبيب المعالج بأن تأمينه الصحي التابع لــ«عناية» لا يغطي هذا الدواء الذي يتم صرفه لبعض المرضى فقط.

نظافة

أفاد مستهلكون بأن مطاعم عدة في الشارقة، خصوصاً التي تبيع الفلافل في شارع جمال عبدالناصر، لا تلتزم باشتراطات النظافة التي تفرضها البلدية، من بينها ارتداء العمال للقفازات، وطالب متعاملون بزيادة حملات التفتيش والتوعية للعمال بأهمية اتباع المعايير والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة.

تفاعل

اهتمت إدارة بنك دبي الإسلامي بما نُشر في زاوية «سكيك» يوم الإثنين الماضي حول منح الأولوية للعملاء من كبار الشخصيات، ما يتسبب في زيادة زمن الانتظار، وطلبت إدارة البنك معلومات عن الشكوى وبدأت التحقيق فيها لحلها.

ضجيج

يعاني سكان شارع الوحدة في الشارقة من الضجيج الذي تحدثه بعض الدراجات النارية، التي تنطلق بسرعات عالية خلال أوقات الليل، وناشدوا المسؤولين بتركيب أجهزة لرصد هذه الدراجات بما يحد من هذا السلوك، ويعاقب مخالفيه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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