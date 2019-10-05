القوات المسلحة: ضوضاء متوقعة مع تحضيرات "حصن الاتحاد 6" في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تهيب القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية بمنطقة الحمرا في رأس الخيمة، نظراً إلى استعدادات عرض "حصن الاتحاد 6"، والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة، والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الاول من نوفمبر بمنطقة الحمرا في رأس الخيمة.

وتنبه القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 6"، وتنوه للصيادين والقوارب والسفن بعدم الاقتراب للواجهة البحريه في منطقة الحمرا المقابله لمنطقة العرض، حرصاً منها على سلامة الجميع.