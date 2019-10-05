شرطة دبي توقّع 9 اتفاقات مع بنوك لتقسيط المخالفات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، الرائد الدكتور عبدالله ياسر أميري، بأن القيادة العامة لشرطة دبي وقعت تسعة اتفاقات مع تسعة بنوك، على مستوى الدولة، لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية من دون فوائد بنسبة (0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينها وبين تلك البنوك.

وقال أميري إن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي قامت بتوفيرها دائرة حكومية، وتم إطلاقها في معرض «جيتكس» عام 2015.

وأكد الرائد أميري أن توقيع مذكرات التفاهم جاء بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقات يوفر قناة ميسّرة في دفع المخالفات المرورية، على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.

ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبي وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية، ثم تقسيطها على الفترات المحددة (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهراً) دون رسوم إدارية أو فوائد ومرابحة.

وأشار أميري إلى أنه تم توقيع اتفاقات مع تسعة بنوك على مستوى الدولة تباعاً، وهي: بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، البنك التجاري الدولي، استاندر شارترد بنك، ونور بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني.