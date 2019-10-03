على مكتب المسؤول

بلدية خورفكان

تنتشر حمير سائبة على طرقات منطقة اليرموك، في خورفكان، وتحديدا بالقرب من مستشفى خورفكان. وتتكرر رؤيتها بدرجة أكبر على الطرق السريعة، خاصة في الفترة المسائية.

وغني عن القول إن هذه الحيوانات ستشكل خطراً فادحاً على مستخدمي الطرق من السائقين، في حال ظهورها أمامهم فجأة، إذ لا يستبعد أن تتسبب في وقوع حوادث مرورية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية، أو المبادرة بجمع هذه الحيوانات.

(أبو سالم)

شرطة رأس الخيمة

يقود بعض الشباب مركبات لا تحمل أرقاما مرخصة، بسرعات عالية على طريق (أذن - الدقداقة) في رأس الخيمة، فضلاً عن التسابق والقيادة بتهور، خصوصاً في نهاية الاسبوع.. مما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

ويعمد غالبية الشباب إلى وضع عازل حراري على الزجاج لتظليل نوافذ المركبة ومنع رؤية الركاب الموجودين فيها.

أناشد إدارة المرور في شرطة رأس الخيمة وضع حدّ لهذه التصرفات الخطرة.

(أبو خليفة)