المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مستثمرون

شكا مستثمرون في القطاع العقاري ارتفاع قيمة بدل الخدمات السنوي الذي يتقاضاه المطورون العقاريون باسم «جمعيات الملاك»، ما يثقل كاهل المستثمرين، ويشكل عبئاً عليهم.

صحافيون

طالب صحافيون إدارة مركز دبي التجاري العالمي بتوفير تصاريح للوقوف مجاناً في المواقف المتعددة الطوابق التابعة للمركز، تسهيلاً لمهامهم في تغطية الأحداث التي تقام بالمركز.

مواقف

طالب سكان في مدينة الشارقة بعدم السماح لسيارات نقل المواد الغذائية والألبان والمشروبات الغازية باستخدام المواقف المدفوعة المخصصة لسياراتهم، بسبب الأضرار التي تسببها أثناء فتح الأبواب ونقل الصناديق، فضلاً عن كونها كبيرة وتعيق الطرق.

طلبة

شكا أولياء أمور عدم انضباط سلوك طلبة في الحافلات المدرسية، مشيرين إلى أن المدارس تعيّن مرافقين من غير المدرسين لمرافقة سائقي الحافلات، ليست لديهم القدرة والخبرة على ضبط الطلبة.

حدائق

أفاد سكان بمنطقة واحة دبي للسيليكون بأن إدارة المنطقة لا تولي عناية كافية للمسطحات الخضراء والحدائق، رغم قلتها، مؤكدين أنها لم تقم بزراعة أشجار بديلة لتلك التي اقتلعت خلال موجة هواء قوية أخيراً.

محطات

طالب سكان في الشارقة هيئة الطرق والمواصلات بزيادة عدد محطات الحافلات، وتسيير خطوط حافلات داخل احياء المدينة ولايقتصر الامر على الشوارع الرئيسة، اذ يضطرون للسير مسافات بعيدة للوصول الى المحطات وقت الحر، مايحملهم أعباء جسدية ويعرضهم لمخاطر صحية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com