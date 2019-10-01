المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفايات

عبّر سكان في منطقة الرقة بالشارقة عن انزعاجهم من تكدس النفايات بالقرب من حديقة الجزات، رغم أن الحديقة تعتبر متنفساً لسكان المنطقة، ومعلماً ترفيهياً وسياحياً.

«اتصالات»

تمكّن عميل لدى شركة اتصالات من حل مشكلة لديه عقب تواصله مع خدمة العملاء، إذ تم إرشاده إلى التواصل مع نظام الردّ الآلي باللغة الإنجليزية بدلاً من العربية التي كان يتواصل بها، ولا تحتوي على الخيارات نفسها الموجودة بالإنجليزية.

زحام

شكا سكان تسبب الأعمال الإنشائية، في الشارع الخلفي لمركز غراند مول بعجمان، في زحام شديد خلال الفترتين الصباحية والمسائية وقت المدارس، بسبب إغلاق أحد مسارات الطريق، ووجود حافلات المدارس بكثرة.

ارتياح

عبر قارئ عن ارتياح كبير لسرعة إنجاز معاملاته في مركز سعادة المتعاملين التابع لمنطقة الشارقة التعليمية، مؤكداً أن وقت إنجاز معاملتين لم يستغرق منه سوى 10 دقائق، بينما كان في السابق يستغرق فترة أطول.

إنارة

قال سكان في شارع أحمد شوقي بمنطقة المجاز في الشارقة، إن أعمدة الإنارة في الشارع معطلة منذ فترة، ما يتسبب في حلول ظلام شديد قد يتسبب في حوادث لسائقي السيارات، مطالبين هيئة الكهرباء والمياه في الشارقة بالتدخل لتغيير الأعمدة المتهالكة في الشارع، ووضع أعمدة جديدة، بما يضمن عدم انقطاع الإضاءة.

إعلانات

جدّد مقيمون في عجمان مطالبتهم بمنع مراكز «المساج» من توزيع إعلاناتها على السيارات، بسبب احتوائها على صور خادشة للحياء، ووجودها بكثرة أمام الأطفال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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