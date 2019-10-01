محمد بن زايد يتلقى اتصالين من خادم الحرمين وولي عهده للتعزية بوفاة سهيل الكتبي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قدما خلالهما التعازي لسموه في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصالين الهاتفيين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.. سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان، وولي عهده، لما عبرا عنه من مشاعر أخوية صادقة ومواساة في الفقيد الكبير، رحمه الله، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولا يريهما مكروهاً، وأن يديم على المملكة الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها.