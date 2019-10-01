برامج وفعاليات على مستوى الدولة تقديراً لكبار المواطنين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة تنمية المجتمع تنظيم حزمة من البرامج والفعاليات تقديراً لكبار المواطنين، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المسن العالمي 2019»، الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، عبر أنشطة تنموية واجتماعية تُحفز مختلف الشرائح المجتمعية، كالأسرة وكبار المواطنين وطلبة المدارس والمتطوعين من أفراد المجتمع وسواهم، للتواصل والتفاعل مع كبار المواطنين.

وتنظم الوزارة مجموعة من البرامج والفعاليات، موزعة على أربعة أسابيع متواصلة، تبدأ مطلع أكتوبر الجاري وتتواصل حتى نهاية الشهر ذاته، في مراكز التنمية الاجتماعية الـ10 التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

وقالت وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، إن احتفال الوزارة عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها والمنتشرة في شتى إمارات ومناطق الدولة، بيوم المسن العالمي، يترجم أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تعكس جهود القيادة في مجال التنمية والتمكين، وتفعيل جوانب الحياة النشطة لكبار المواطنين على مستوى المجتمع، لافتة إلى حرص الوزارة على إشراك مختلف أفراد الأسرة وفئات المجتمع، احتفاءً بالكبار الذين خصّتهم السياسة الوطنية بالأولوية المجتمعية والتقديرية، انطلاقاً من قناعة التشبّث بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي، وتتوارثها الأجيال أباً عن جد.

وأضافت أن فعاليات وأنشطة المراكز بمناسبة يوم المسن العالمي، تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين في دولة الإمارات، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، استناداً إلى سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، جودة الحياة المستقبلية، وهذه المحاور تتكاتف معاً لتُحقق في أربعة أهداف رئيسة للسياسة الوطنية، هي: التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، وتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع.