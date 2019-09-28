محمد بن راشد: بلوغ المحطــة الدولية خطوة كبيرة في رحلة ريــادة الفضاء

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلوغ هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية، بـ«الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات»، مؤكداً سموه «ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء»، متابعاً سموه أن هدفنا المقبل سيكون الوصول إلى المريخ.

نائب رئيس الدولة: - «كلمة المستحيل لا يرددها سوى الضعفاء.. ولا وجود لها طالما امتلك الإنسان الإرادة». - «طموح زايد كان من الصحراء إلى الفضاء.. وبجهود أبناء زايد حققنا الحلم ووصلنا إلى الفضاء». - «الجميع يحلمون.. لكننا في الإمارات ننهض ونجتهد لتحقيق الحلم».

جاء ذلك، في اتصال أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي في ثاني أيام وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال زيارة سموه أمس إلى مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، مهنئاً إياه بوصوله إلى محطة الفضاء في إنجاز تاريخي لدولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى هزاع المنصوري، وتمنيات سموه له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، مع كونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، محققاً طموح زايد في بلوغ الفضاء. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء، وقال سموه خلال الاتصال مخاطباً المنصوري: «أنت فخر شعب الإمارات.. وأنت الأول، والأول دائماً يُذكر.. لكني أبشرك أن طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطواتك لاستكمال المسيرة».

وأعرب سموه عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يترجم طموح مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الوصول من الصحراء إلى الفضاء، مشيراً إلى أن الشيخ زايد، رحمه الله، كان حريصاً على دعوة علماء وخبراء الفضاء لزيارة الدولة لمناقشتهم والتعرف منهم على المستجدات والاكتشافات في هذا المجال.

وخلال الاتصال أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن ما يميز دولة الإمارات عن غيرها الإصرار على تحويل الأحلام إلى إنجازات وتحدي المستحيل، وهي الكلمة التي لا يعترف بها سموه ويرى أنها لا يرددها سوى «الضعفاء».

وقال سموه: «الجميع يحلمون، لكننا ننهض ونجتهد لتحقيق الحلم، وهدفنا القادم سيكون الوصول إلى المريخ، وأنا وأخي محمد بن زايد، نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك، البعض من حولنا قالوا هذا مستحيل، ولكن كلمة المستحيل لا يرددها سوى الضعفاء، ولا وجود لها طالما امتلك الإنسان الإرادة».

- محمد بن راشد ينقل تهاني محمد بن زايد إلى هزاع المنصوري. - طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطوات المنصوري لاستكمال المسيرة.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاتصال على الاطمئنان على سير البرنامج العلمي لرائد الفضاء هزاع المنصوري، وفق المخطط له خلال وجوده على محطة الفضاء الدولية، حيث أكد المنصوري سير التجارب العلمية وفق الجدول الموضوع للرحلة، مستعرضاً جانباً من التجارب التي تولّى إجراءها حتى الآن ومنذ ووصوله إلى المحطة في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس.

وسأل سموه المنصوري عن شعوره مع اللحظات الأولى التي انطلق فيها على متن مركبة الفضاء في مستهل هذه الرحلة التاريخية والأولى لرائد فضاء إماراتي، وقال المنصوري إنه غمرته في هذا الوقت مشاعر الفخر والفرحة مع تحول طموح زايد وحلم الإمارات إلى واقع ملموس بفضل دعم القيادة، بينما زادت الفرحة مع وصوله إلى المحطة ومشاهدة الأرض من الفضاء والاطلاع على موقع دولة الإمارات، حيث تمنّى أن يكون جميع شعب الإمارات مشاركاً له تلك اللحظة على متن محطة الفضاء الدولية.

القيادة نموذج يحتذى في دعم الشعب

أعرب أول رائد فضاء إماراتي عربي، هزاع المنصوري، خلال الاتصال مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن بالغ شكره وعرفانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على كل الدعم والتشجيع والمساندة والتي من دونها ما كان هذا الإنجاز ليتحقق.

وأكد أن القيادة تقدم نموذجاً يحتذى في دعم شعبها وتحدي المستحيل وإتاحة الفرص للشباب في كل المجالات ووضع أبناء الإمارات دائماً في المراكز الأولى، متابعاً أن هذا الدعم الكبير كان من أهم الأسباب التي تحقق معها طموح زايد بوصول دولة الإمارات إلى الفضاء بيد أبنائها، وبعزيمتهم وإصرارهم أن تكون دولتهم دائماً في المقدمة.

وأعرب عن عظيم فخره واعتزازه بكونه أول إماراتي وأول عربي يخاطب الأرض باللغة العربية من على متن محطة الفضاء الدولية وأول من يحمل علم الإمارات إلى الفضاء، آملاً أن تسهم التجارب التي يجريها هو وزملاؤه في خدمة البشرية.