%9 من مركبات أبوظبي تستخدم بوابات التعرفة المرورية يومياً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد مدير تنفيذي بدائرة النقل في أبوظبي، إبراهيم الحمودي، أن 9% من الحركة المرورية في إمارة أبوظبي ستستخدم بوابات التعرفة المروية الجديدة بشكل يومي، لافتاً إلى أن أسعار التعرفة المرورية الخاصة ببوابات الخروج والدخول إلى جزيرة أبوظبي تعد الأقل مقارنة بأنظمة بوابات التعرفة في دول العالم كافة، موضحاً أنها تبدأ بدرهمين لعبور البوابة في المرة الواحدة وأربعة دراهم في أوقات الذروة، ولا تتجاوز 16 درهماً حداً أقصى لكل مركبة في اليوم الواحد.

وفتح مركز النقل المتكامل في الخامس من سبتمبر الجاري باب تسجيل المركبات «الخصوصي» المرخصة خارج الإمارة، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة النقل، أو من خلال مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين، التابعة للمركز، أو أحد مراكز خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، فيما سيعلن قريباً عن بدء تسجيل مركبات الشركات.

وكشف الحمودي، خلال محاضرة نظّمها مساء أول من أمس، مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع دائرة النقل، في مجلس البطين، أن 9% من الحركة المرورية في إمارة أبوظبي ستستخدم بوابات التعرفة المروية الجديدة بشكل يومي، مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لنقل بوابة جسر مصفح من مكانها الحالي، ووضعها في مكان آخر على الشارع نفسه لاعتبارات تقنية وفنية قبل تفعيل البوابات.

وأشار الحمودي في المحاضرة التي حضرها المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، جبر السويدي، إلى أن دائرة النقل في أبوظبي تعتزم خلال أيام إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف الذكية، يمكّن المستخدمين من تسجيل المركبات وإنشاء حسابات لهم يمكنهم من خلالها شحن وإعادة تعبئة الرصيد.

وقال: «وصلتنا العديد من الأسئلة والاستفسارات بشأن مشروع بوابات التعرفة الجديد، تركز غالبيتها على عدم تخصيص منفذ مجاني، فكانت الإجابة أن المنظومة العالمية للتعرفة تعتمد منهجين رئيسين في هذا الشأن: الأول يهدف إلى تخفيف الازدحام، والثاني ينظم الشريان المروري ويهدف إلى فصل الحركة الدولية عن المحلية، لكن نظام بوابات أبوظبي يشجع على السكن قريباً من مناطق عملهم، مشابه لنماذج سنغافورة ولندن وأمستردام».

• نقل بوابة جسر مصفح من مكانها إلى موقع آخر على الشارع نفسه لاعتبارات تقنية.