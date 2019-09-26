شرطة أبوظبي تطلق مسرعاً لخفض وفيات الحوادث

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مسرعاً لخفض وفيات حوادث المرور على الطرق إلى ثلاثة لكل 100 ألف نسمة من السكان، بحلول عام 2021، وذلك ضمن مبادرة المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن المسرع يهدف إلى خفض عدد الوفيات بنسبة 25%، في الربع الثالث للعام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن المسرع يتم تنفيذه بالتنسيق والشراكة مع دائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، للقيام بأعمال التحسينات الهندسية المطلوبة، لتحسين مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة.وأوضح أن من أبرز المسببات للوفيات على الطرق الانشغال بغير الطريق، والسرعة الزائدة.