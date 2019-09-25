«إسلامية دبي» تطلق «الإفتاء الافتراضي» نهاية العام الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن إطلاق النسخة الأولى من مشروع «الإفتاء الافتراضي» قبل نهاية العام الجاري، في إطار مشاريع المرحلة الأولى من مبادرة «دبي 10X» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمُستقبل.

وتُعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم الإسلامي، حيث يقدم المشروع خدمات الإفتاء للسائلين باستخدام تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي والتفاعل الافتراضي والمعزز والتحليل الصوتي والمحادثة الصوتية وتحليل النصوص والتحاور من خلال الكتابة، وغيرها من الأدوات التقنية المتقدمة.

ويسهم إطلاق مشروع «الإفتاء الافتراضي» في تحقيق أهداف «دبي 10X» التي تُشرف عليها مؤسسة دبي للمُستقبل، للمساهمة في تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، وذلك من خلال آليات عمل جديدة تحاكي المستقبل، وتسهم في استدامة تنافسية دبي، لتكون أول منصة للفتاوى الشرعية توظف تقنية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وذلك بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي الهادفة إلى فتح آفاق الابتكار أمام مختلف القطاعات بما يعين على الاستعداد الأمثل للمستقبل.

وأشار مدير عام الدائرة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمواكبة المُتغيرات المُستقبلية والسعي إلى ابتكار نماذج عمل مؤسسية تتوافق مع متطلبات المُستقبل، ومُساهمةً في تحقيق أهداف ومحاور استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي الرامية إلى تحويل مدينة دبي إلى تجربة مُنظمة وسهلة وفعالة وسعيدة للمواطنين والزوار.

وقال إن تأسيس منصة عالمية لخدمة القرآن الكريم والفتوى الشرعية والبحث العلمي، يأتي ضمن استراتيجية الدائرة في تحقيق محور الريادة الإسلامية العالمية عن طريق الاستفادة من قاعدة البيانات العريضة لدى إدارة الإفتاء، والتي تحتوي على عدد كبير من مجلدات الفتاوى، متضمنة آلاف الفتاوى الشرعية المعتمدة من لجنة الإفتاء العليا، لتقديم خدمة الإفتاء لجميع المسلمين حول العالم.

وأضاف الشيباني: «يأتي تزامن إطلاق برنامج الإفتاء الافتراضي مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الدائرة، ليؤكد حرصها على عرض الإنجازات التي حققتها على مدار العقود الماضية من خلال الابتكار في تقديم خدماتها بما يتماشى مع رؤية القيادة، ولتكون الدائرة مساهماً أساسياً في تعزيز ريادة دبي في مجال نشر المعرفة الدينية الصحيحة وتعميم قيم الإسلام الوسطي والتسامح على مستوى العالم».

وتستهدف الدائرة من تصميم هذا البرنامج احتواء الأعداد الكبيرة المقدمة من طلبات الفتاوى والاستفسارات الدينية، وتقديم الفتاوى بلغات عالمية مختلفة بسرعة ودقة، بالإضافة إلى توثيق العدد الكبير من قواعد البيانات والوثائق والكتب المتخصصة بالفتاوى ليتم الاستفادة منها بالطريقة المثلى، ليكون برنامج الإفتاء الافتراضي مصدراً معتمداً للفتاوى يساعد في مواجهة المصادر المشبوهة وغير الدقيقة، ويقدم بديلاً متطوراً وموثوقاً يناسب متطلبات العصر.