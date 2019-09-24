نظام آلي لفحوص الأمراض المعدية في «خليفة التخصصي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمد مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، نظاماً آليّاً متكاملاً في فحوص الحمض النووي DNA والحمض الريبوزي RNA، والتي تجريها مختبرات المستشفى في الكشف عن الأمراض المعدية.

وذكر رئيس قسم المختبرات الطبية الدكتور دوكجين هونغ، أن المستشفى استكمالاً لعملية التطوير المتواصلة بمختبراته قام بجلب الأجهزة الخاصة لإجراء هذه الفحوص الخاصة بالأمراض المعدية، التي يمكن من خلالها تحديد نوع مسبب المرض سواء كانت مسببات بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية بدقة، وذلك بطريقة آلية لتحقيق المزيد من الجودة وزيادة الدقة والسرعة في الحصول على النتائج لوضع خطة العلاج المناسبة والأكثر فاعلية.

ولفت الى أن المستشفى يجري نحو 115 ألف فحص مخبري شهرياً في أكثر من 400 نوع من الفحوص للمرضى، الذين يراجعون المستشفى في الحالات الصحية المختلفة المحولة من المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في الدولة وخارجها.