هزاع بن زايد يدشن شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأبوظبي.

المصدر: أبوظبي- وام



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتكريما وتقديرا لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.



فقد دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم " شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية و زكي أنور نسيبة وزير دولة و الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية وي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي و فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة وسعادة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.



ويعتبر شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أكثر الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كيلو متر بدءا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر كما يعد الشارع الرئيسي المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية مثل صرح زايد المؤسس، مركز المارينا، وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك.

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج و يشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي.



ويحظى اليوم الوطني السعودي بمكانة خاصة لدى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع الشعوب الخليجية والعربية، لما تمثله المملكة من رمزية تاريخية ودينية وثقافية في صميم الهوية العربية على مر التاريخ.



و تعكس هذه الخطوة التقدير الذي تكنه القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين لما قدمه ويقدمه لخدمة الإسلام والعروبة ومساهماته الكبيرة والفاعلة في تعزيز مكانة السعودية و أواصر الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ونشر مفهوم التسامح على مستوى العالم بمواقفه الإنسانية والعربية والإسلامية المشهود بها.