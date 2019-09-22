المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

طالب مترددون على مستشفى الزهراء في الشارقة بإيجاد حل لمواقف السيارات، التي لا تكفي الأعداد الكبيرة من المراجعين، خصوصاً يوم السبت من كل أسبوع، إذ يضطرون إلى صف السيارات في أماكن بعيده على الرغم من وجود مرضى برفقتهم.

غاز

طالب سكان في مدينة العين بوضع ضوابط مشددة على أصحاب المركبات التي تبيع الغاز داخل الأحياء السكنية، وذلك لتسببهم في حالة من الضجيج باستخدام أدوات بدائية في التنبيه، خلال مرورهم في الأحياء، إلى جانب عدم التزامهم بساعات عمل محددة تراعي أوقات راحة السكان.

ماكينات

يعاني سائقون تعطل إحدى ماكينات الدفع الخاصة بالمواقف في منطقة الكرامة، ما يضطرهم إلى الذهاب إلى مناطق بعيدة عن وجهتهم بعض الأحيان لصف سيارتهم بها.

بيانات

اشتكى متعاملون مع بنوك تسريب بياناتهم، سواء كانت أرقام هواتفهم المحمولة أو بريدهم الإلكتروني، مشيرين إلى أنهم عقب فتح حساب جديد في أحد البنوك، أو تسجيل بيانات في إحدى المؤسسات، يجدون شركات التسويق المختلفة تطاردهم بعروضها على الهاتف والبريد الإلكتروني، وعندما يسألون عن كيفية الحصول على بياناتهم يرفض مندوبو تلك الشركات الرد على التساؤل.

رسوم

اشتكى مستأجرون في مختلف مناطق الدولة تعسف مكاتب عقارية في فرض رسوم لا تقل عن 1000 درهم، مضافة إليها ضريبة القيمة المضافة، عند تجديد عقود الإيجار، مع أنهم لا يتلقون أي خدمات مقابل هذه الرسوم.

انتظار

طالب سكان في منطقة «البرشاء جنوب» هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإنشاء مظلات في مناطق انتظار الحافلات، للتخفيف على الركاب أثناء انتظار الحافلات، خصوصاً في أوقات الظهيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com