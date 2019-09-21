رادار جديد يثير فضول السائقين في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أثار وجود رادار جديد على بعض طرق أبوظبي، خلال الأسبوع الماضي، فضولا وتساؤلات لدى الكثير من السائقين في أبوظبي، حيث لفت شكله الغريب انتباه الكثير، وهو عبارة عن كابينة وتعلوها كاميرا رصد، متسائلين عن آلية عمل هذا الرادار وطبيعية المخالفات التي يقوم برصدها.

من جانبها أبلغت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، " الإمارات اليوم" ، إن هذا الرادار يعد واحدا ضمن مجموعة من الرادارات الحديثة التي طورتها شركات التكنولوجيات المتخصصة، وتخضع للاختبار والدراسة على الطرق، ومعرفة مدى كفاءتها وملائمتها قبل اعتمادها بصفة دائمة على الطرق بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للشرطة. تابع التفاصيل غدا في "الإمارات اليوم".