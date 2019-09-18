دوريات شرطة رأس الخيمة تتزين بشعارات انتخابات «الوطني»

المصدر: رأس الخيمة - وام

نشرت شرطة رأس الخيمة، عن طريق دورياتها الشــرطية الموجودة باستمرار في طرقها الداخلية والخارجية، شعارات «صوّت للإمارات» بمناسبة قرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، من خلال وضع ملصقات على تلك الدوريات ترمز للانتخابات، تزامناً مع الحدث الوطني المقبل.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان، إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حريصة على أن تتفاعل مع أي حدث وطني، وكذلك تتفاعل مع الجمهور عبر وسائل وقنوات التواصل المتعددة، ومن ضمنها استخدام دوريات الشرطة التي تجوب كل الطرقات والشوارع، وتشاهدها وتتعامل معها كل الشرائح الاجتماعية، وهذا يؤكد حرص شرطة رأس الخيمة على التواصل والتفاعل مع الأحداث الوطنية.

وأضاف أن انتشار الدوريات في جميع مناطق الاختصاص، يلعب دوراً مهماً في تأصيل وانتشار شعار انتخابات المجلس الوطني الاتحادي «صوّت للإمارات» من جهة، ونشر الأمن والأمان من جهة ثانية، والحفاظ على مكتسبات الدولة وازدهــــارها، واستقرار هذا الوطن وأبنائه، باعتبار أن الأمن ركيزة التنمية.