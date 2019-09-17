«قضاء أبوظبي» تحذّر من مخاطر عدم الالتزام بقوانين السير والمرور

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من مخاطر عدم الالتزام بقوانين السير والمرور خلال محاضرة توعية نظمتها بعنوان «مخالفات السير والمرور»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التي استضافها مجلس عبدالله مهير الكتبي، بمنطقة المشرف، الآثار السلبية الناجمة عن حوادث السير جراء عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، وما يشكله قيادة السيارة بطيش وتهور من خطورة على حياة مستخدمي الطريق والتسبب في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

واستعرض مدير نيابة مرور أبوظبي، العامر العامري، الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الحوادث المرورية، عبر إجراء التعديلات على التشريعات والقوانين المنظمة للسير والمرور، مشيراً إلى أهمية برامج التوعية لما لها من دور في تعزيز المعرفة ونشر الوعي، بما يسهم في زيادة نسبة الالتزام بقوانين المرور وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، وخفض أعداد المخالفات التي ينجم عنها حوادث خطرة، ولاسيما بين فئة الشباب.

وتطرق إلى جدوى تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، ودورها في تقويم سلوك منفذيها وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية.