طقس صحو اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم وغداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

أمّا عن الرياح، فأشار المركز إلى أنها سيكون اتجاهها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها تراوح ما بين 16 - 28 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س أحياناً.

وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والجزر الأول عند الساعة 08:40، والموج سيكون خفيفاً إلى متوسط في بحر عمان، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12: 11، والثاني عند الساعة 06:00.