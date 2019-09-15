المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأخر

تقدم قارئ بطلب لقرض سكني إلى بنك دبي التجاري في فبراير الماضي، وأبلغه الموظف المعني بأن الرد سيكون خلال أسبوعين، لكنه تأخر ستة أشهر، وتلقاه عبر رسالة نصية على هاتفه.

عقد إيجار

اشتكى مستأجر، مقيم بالشارقة، من عدم تمكنه من تصديق عقد الإيجار، نتيجة وجود خلاف بين ملاك المبنى، يحول دون توقيع العقد. وتساءل عن الطريقة التي تحل بها مثل هذه المشكلات، مقترحاً وجود تشريع يجنب المستأجر تحمل مسؤولية خلافات لا تعنيه، خصوصاً أن تجديد الإقامة مرتبط بتقديم صورة مصدقة من عقد الإيجار.

«سالك»

استغربت متعاملة مع مكتب لتأجير السيارات إصرار إدارة المكتب على فرض رسوم إضافية على تعرفة «سالك»، ما يرفع سعر المرور للمرة الواحدة إلى سبعة دراهم، على الرغم من أن التعرفة الرسمية أربعة دراهم، ما اعتبرته مبالغة سعرية لزيادة الأرباح، وزيادة أعباء المتعاملين.

ازدحام

شكا سائقون الازدحام المروري في الطرق المحيطة بالمدارس في أبوظبي، إذ أكدوا أنها باتت ظاهرة متكررة كل عام، مطالبين بتوعية أولياء الأمور بالوقوف المنظم، للحد من عرقلة حركة السير.

أكياس

لاحظ قراء أن كثيراً من المتسوقين يتعمدون طلب أكياس بلاستيكية تزيد على حاجتهم، عند الشراء من المتاجر، ما ينم عن قلة وعي بمخاطر استخدام مثل هذا النوع من الأكياس على البيئة.

ذبابة

عثر قارئ على ذبابة ميتة في «ساندويشة حلوم» بمقهى معروف، وعندما راجع الإدارة أصر الموظفون على أن الذبابة جاءت بعد استلامه الطلبية، والمقهى خالٍ من الذباب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com