شابة كندية تنقذ امرأة حاولت الانتحار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنقذت شابة كندية امرأة أقدمت على الانتحار، حين حاولت إلقاء نفسها من فوق جسر في أبوظبي، لأسباب غير معلومة.

وكرّم مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي العميد محمد سهيل الراشدي، الشابة الكندية، وذلك لحسن تصرفها، مثنياً على سرعة استجابتها في إنقاذ المرأة.

وأكد الراشدي، أن شرطة أبوظبي تحرص على تكريم المساهمين والمتعاونين معها من أفراد المجتمع، تقديراً لدورهم الإيجابي، وتحفيزاً للآخرين ليحذوا حذوهم، مثمناً دور الشابة الكندية، وحسن تصرفها، وسرعة إبلاغها مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، والإمساك بالمرأة، وتهدئتها، وإقناعها بالعدول عن الانتحار.