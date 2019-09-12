«الاتحادية للكهرباء» تنجز مشروعات بـ 500 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشروعات إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتمديد كابلات كهرباء، في المناطق التي تغطيها، بقيمة 500 مليون درهم خلال الفترة بين 2018 و2019.

وأفادت الهيئة بأنها أنجزت 35 مشروعاً في قطاع المياه خلال السنوات الخمس الماضية، في جميع المناطق الشمالية من الدولة، بأكثر من مليار درهم، إذ نجحت الهيئة في إنجاز ثمانية مشروعات تخزين للمياه بطاقة استيعابية قدرها 63 مليون غالون بكلفة إجمالية 156 مليون درهم، بالإضافة إلى 24 مشروع نقل وتوزيع مياه بقيمة 740 مليون درهم، كما أنجزت الهيئة ثلاثة مشروعات إحلال شبكات مياه قديمة بقيمة 110 ملايين درهم.

وتعكف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حالياً على إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بجهد بين 33 و132 كيلوفولت، وتمديد كابلات الجهد العالي والمتوسط لربط هذه المحطات بالشبكة الرئيسة بقيمة مليار و300 مليون درهم، وذلك في إطار المشروعات المستقبلية في قطاع الكهرباء حتى عام 2022.

كما يأتي مشروع محطة «غليلة» لتحلية مياه البحر في رأس الخيمة مثالاً على تحقيق كفاءة عالية في الإنتاج، كونه من أكبر مشروعات التحلية وفقاً لنظام التناضح العكسي في الدولة، الذي تبلغ كلفه 320 مليون درهم وينتج نحو 15 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، إذ يعد المشروع الأقل من حيث استهلاك الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط، بنسبة 3.14 كيلوواط للمتر المكعب من الماء، بينما يقلل المشروع فاقد الطاقة بنسبة 24% ويخفض المشروع نسبة الانبعاثات الكربونية بمقدار 6800 طن في السنة، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية في التكاليف التشغيلية بمقدار 105 ملايين درهم على مدى 20 عاماً.

كما تمكنت الهيئة من تركيب 50 محطة شاحن أخضر للسيارات الكهربائية في المناطق الشمالية من الدولة، تتنوع ما بين الشاحن متوسط السرعة في بعض المباني الحكومية والمراكز التجارية وبعض المستشفيات، بالإضافة إلى الشاحن السريع ويتم تركيبه على الطرق السريعة ومحطات الوقود.