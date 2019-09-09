شرطة دبي تكرِّم عاملة أمينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي عاملة فلبينية، ماي إن بادانا اولميديلو، تعمل في مقهى، بتكريمها في مقر عملها ووسط زملائها، وذلك لأمانتها وحُسن تصرفها، حيث سلّمت الشرطة حقيبة تحتوي على مبلغ 195 ألف درهم وشيكين، الأول بقيمة 500 ألف درهم، والثاني بقيمة 6250 درهماً، إضافة إلى دفتر شيكات ومجموعة أوراق ومستندات، كان قد نسيها أحد الأشخاص في المقهى، الأمر الذي أسهم في إرجاع المفقودات إلى صاحبها.

وكرّم مدير مركز شرطة بردبي بالنيابة، العقيد راشد محمد صالح الشحي، ماي إن بادانا، بحضور رئيس قسم التوقيف، النقيب علي مراد حسن، والضابط المناوب، الملازم أول فيصل الصايغ، ومساعد الضابط المناوب، الملازم عمر بن صريع.

وقال العقيد راشد الشحي: «إن التكريم يأتي ضمن مبادرة (نصلكم لنشكركم)، التي تهدف إلى تكريم المتعاونين من الشركاء الخارجيين، وتتجلى آلية تنفيذها في الوصول إلى المكرّمين بأماكن عملهم وتكريمهم بين زملائهم»، مشيداً بأمانة بادانا وحُسن تصرفها، مؤكداً أن هذا التكريم يعدّ بسيطاً مقابل الأمانة التي تحلّت بها، داعياً أفراد المجتمع إلى أن يحذو حذوها، كونها تعدّ مثالاً للصدق والأمانة.

بدورها، تقدمت ماي إن بادانا بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أن هذا التكريم يعدّ وساماً لها تضعه على صدرها ومفخرة لها كونه جاء بين زملائها في العمل.