ضباط يشاركونفرحة الأطفال بعودتهم إلى المدارس

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

التقى مدير إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، يرافقه رئيس قسم المرور والدوريات، المقدم سالم محمد بورقيبة، ومدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب محمد عبيد شلشول، ومدير فرع المباحث والتعقيب، النقيب محمد زيد الرحبي، وعدد من الضباط، عدداً من الأطفال والطلاب والطالبات، من خلال زيارة مدارس، وتقديم التهنئة لهم بعامهم الدراسي الجديد، عبر إطلاق الحملة التوعوية، التي جاءت تحت شعار «سلامة الطلاب واجب وطني ومسؤولية مشتركة»، ضمن إطار الحملة المرورية الرئيسة على مستوى الدولة «السلامة المرورية مسؤولية الجميع»، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتشتمل الحملة على زيارة المدارس، على مستوى إمارة رأس الخيمة، لتقديم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، والالتقاء بالطلبة، وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة، وتوزيع «البروشورات» التوعوية.