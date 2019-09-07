بلدية الشارقة تؤكد سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالإمارة

أكدت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة أنها تشدد الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسوق المحلية بالإمارة على مدار العام، وتنظم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول بالإمارة، حسبما أفاد عمر المهيري رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة.

و أوضح المهيري أن البلدية تحرص على أخذ عينات من المواد الغذائية المعروضة في منافذ البيع المختلفة بشكل دوري ومفاجئ، وإخضاع تلك العينات للفحوصات المخبرية الجرثومية والكيماوية والفيزيائية من قبل الفنيين في مختبر الأغذية بالبلدية للتأكد من سلامتها وخلوها من المخاطر الصحية ومطابقتها للمواصفات المقررة، مؤكدًا أنه عند ورود أية شكاوى أو بلاغات بشأن الأغذية تتحرك فرق التفتيش التابعة لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية على الفور لأخذ عينات من المنتج وتحليلها مخبريًّا، وفي حال التحقق من صحة الشكوى يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المنشأة تبدأ بالإنذار والغرامة، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة.

وردًّا على سؤالٍ حول مدى صلاحية المواد الغذائية التي تعرض في منافذ البيع ولم يتبقَّ في مدة صلاحيتها سوى يوم واحد أو بضعة أيام، أفاد المهيري بأن المادة الغذائية تعتبر سارية الصلاحية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على البطاقة الغذائية بالعبوة، لافتًا إلى أن البلدية تصادر على الفور أية مواد منتهية الصلاحية وتقوم بإتلافها، بالإضافة إلى تحرير مخالفة على الموقع بعد حساب أوزان هذه المواد حسب لائحة المخالفات المعتمدة بالبلدية.

وحث المهيري الجمهور على ضرورة الاطلاع بعناية على البطاقة الغذائية للمنتج للتأكد من تاريخ صلاحيته، والطريقة السليمة لحفظه في درجات الحرارة المناسبة، والتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية في مكان عرض المنتجات وتخزينها، داعيًا أفراد المجتمع إلى التواصل مع البلدية عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أي ملاحظات بشأن سلامة الأغذية في مدينة الشارقة.