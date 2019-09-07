6 برامج أكاديمية جديدة في جامعة عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت جامعة عجمان عن طرحها 36 برنامجاً أكاديمياً، من ضمنها ستة برامج أكاديمية جديدة، بواقع 24 برنامجاً في البكالوريوس، و12 برنامجاً في الدراسات العليا، ضمن تسع كليات، مشيرة إلى أن نسبة عدد الطلبة المقبولين خلال العام الدراسي الحالي زادت بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

وتفصيلاً، قال مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير: «إن عدد البرامج الأكاديمية في الجامعة وصل إلى 36 برنامجاً أكاديمياً»، مشيراً إلى أن الجامعة في العام الأكاديمي الماضي شهدت إعادة هيكلة لبعض الكليات فيها، وتزخر الجامعة الآن بتسع كليات، «كلية الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة والعلوم الصحية، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، القانون، الإنسانيات والعلوم، الإعلام، إدارة الأعمال، كلية العمارة والفنون والتصميم».

وتابع: «حصلت الجامعة في أبريل الماضي على الموافقة من هيئة الاعتماد الأكاديمي، على طرح ستة برامج أكاديمية جديدة، هي: برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، وموافقة مفوضية هيئة الاعتماد الأكاديمي لطرح برنامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، والبكالوريوس في الهندسة المدنية، ضمن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في طب أسنان الأطفال، وبرنامج الماجستير في المداواة اللبية السنية، ضمن كلية طب الأسنان».

وكشف عن بدء الدراسة في جميع البرامج الجديدة مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020، مشيراً إلى أن جميع البرامج والكليات قد استقبلت الطلبة وفق السقف المسموح به من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

وأكد الصغير أن الجامعة شهدت نمواً في أعداد الطلبة المقبولين خلال العام الدراسي الحالي بنسبة 15%، مشيراً إلى أن الجامعة حصلت على المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس، والمرتبة السادسة في تعدد جنسيات الطلبة الدارسين فيها. كما أصبحت جامعة عجمان ضمن أفضل 2.8% جامعة على مستوى العالم، وبين أفضل 1.7% جامعة في المنطقة العربية.